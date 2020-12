Policiais militares prenderam na tarde desta segunda-feira (dia 21), em Angra dos Reis, dois homens suspeitos de assalto a pelo menos dois estabelecimentos comerciais de Barra Mansa, horas antes. Foram assaltados uma drogaria no bairro Ano Bom e um mercado no bairro Roselândia.

O cerco aos suspeitos foi facilitado porque, no assalto ao Mercado 2 Irmãos, foi anotada a placa do Spacefox preto em que os assaltantes fugiram. Além disso, um morador da Serra D’Água, em Angra dos Reis, ligou para a Polícia Militar pedindo ajuda porque havia sido assaltado por homens armados que estavam num Spacefox preto. Uma viatura seguiu para a localidade e bloqueou a passagem do carro, no qual estavam dois homens, ambos de 27 anos.

No veículo foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com 12 munições e um revólver calibre 38, com oito munições. Segundo a PM, apenas os dois estavam no carro, mas as informações é de que outros dois participaram dos assaltos. A moto roubada na Serra D’Água, em Angra, foi encontrada no mesmo bairro, abandonada. As fotos dos presos, que disseram ser moradores do Lins, no Rio de Janeiro, foram enviadas às vítimas em Barra Mansa, que os reconheceram.

No assalto à farmácia, segundo a PM, três dos quatro assaltantes entraram e roubaram R$ 230. Eles queriam acessar o cofre, mas o gerente conseguiu escapar. Os bandidos então fugiram. Já no mercado do Roselândia, eles levaram R$ 500, dois cordões folheados a ouro, um pingente e três alianças de ouro, além do iPhone de um vendedor que estava na loja no momento do assalto.