Polícia apreende grande quantidade de drogas e detém três envolvidos com o tráfico em Barra Mansa

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e na detenção de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, nesta terça-feira (dia 12).

A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º BPM, após trabalho de inteligência que monitorava a movimentação criminosa na região, apontada pelas forças de segurança como área de atuação de uma facção criminosa. Durante a operação, os policiais utilizaram drone para auxiliar no monitoramento da localidade.

Segundo a polícia, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos e um jovem, de 21 anos, foi preso suspeito de participação direta no tráfico de drogas na comunidade.

Ainda de acordo com os agentes, durante a incursão houve troca de tiros após dois suspeitos atirarem contra os policiais. No confronto, o adolescente de 17 anos foi baleado na perna. Ele foi socorrido pelos próprios agentes e levado para o hospital. O estado de saúde é estável e, segundo a polícia, ele não corre risco de morte.

Todo o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a 90ª DP de Barra Mansa. Os adolescentes serão apresentados ao Ministério Público, enquanto o jovem de 21 anos ficará à disposição da Justiça no sistema prisional.