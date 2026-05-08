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Cláudio Castro visita a região e recebe apoio à sua pré-candidatura ao Senado

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FOLHA DO ACO
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O ex-governador do Rio, Cláudio Castro, intensificou na quinta-feira (dia 7) as articulações políticas para viabilizar sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de outubro. Em agenda no Sul Fluminense, Castro reuniu prefeitos e aliados políticos em Volta Redonda e Barra Mansa, em meio ao desafio de reverter na Justiça a decisão que o tornou inelegível.

A primeira parada foi em Volta Redonda, onde o ex-governador foi recebido pelo prefeito Antônio Francisco Neto. O encontro reuniu ainda lideranças regionais, como os prefeitos Tande Vieira, Babton Biondi, Katia Miki e Luiz Furlani, além do ex-secretário estadual Bernardo Rossi.

Durante almoço promovido por Neto no bairro Jardim Amália, Castro brincou sobre a receptividade do aliado político. “Para ganhar a eleição, tem que comer na casa do Neto. Então, já dei o primeiro passo”, afirmou.

Neto, por sua vez, destacou a parceria entre o município e o então governo estadual. “A população precisa saber que você foi o governador que mais ajudou Volta Redonda”, declarou.

À tarde, Castro seguiu para Barra Mansa, onde se reuniu com o prefeito Luiz Furlani e visitou as instalações do Hospital Municipal de Olhos, unidade que será inaugurada neste mês em anexo ao Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom.

Durante a visita, o ex-governador afirmou que o hospital representa mais um resultado da parceria entre estado e município. “Conseguimos tirar muitos sonhos do papel. Este hospital vai ser um divisor de águas para a região”, disse.

Furlani também ressaltou a participação do governo estadual nas obras realizadas na cidade. “Cláudio Castro foi o governador que mais fez na história para Barra Mansa”, afirmou.

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