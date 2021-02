O município do Rio de Janeiro começou hoje (dia 1º) a vacinação contra a Covid-19 em idosos com idade acima de 99 anos. Até o dia 27 de fevereiro, vão receber as doses pessoas a partir de 80 anos. A imunização está sendo feita em 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de postos no sistema drive-thru.

Conforme o cronograma, em cada dia desta primeira semana haverá uma idade específica até chegar os idosos acima de 95 anos, ou seja, na terça-feira (dia 2), serão vacinados aqueles com 98 anos; na quarta-feira (dia 3), os que possuem 97 anos; na quinta-feira (dia 4), os com 96 anos, e assim se seguirá nos outros dias. O idoso que for se vacinar precisa levar seu documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação.

Drive-thru

Entre os postos de drive-thru, o maior, com capacidade para imunizar mais de mil pessoas por dia, foi instalado na Universidade de Estado de Saúde, no bairro do Maracanã, zona norte da cidade. Neste local, as vacinas serão aplicadas das 9h às 15h, de segunda a sexta. Nos outros postos drive-thru, o funcionamento será aos sábados, das 8h às 12h, nas policlínicas Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz e Guilherme Manoel da Silveira em Bangu; no Centro Municipal de Saúde Belizário Penna, em Campo Grande; e no Parque Olímpico, na zona oeste. Há drive-thru ainda no Sambódromo, região central do Rio, na Cidade Universitária e no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Botafogo, na zona sul; no Parque Madureira e no Estádio do Engenhão, na zona norte.