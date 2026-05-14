Desobediência: Homem invade pátio, pega caminhão que havia sido apreendido pela PRF e acaba preso em VR

Um motorista de 62 anos foi preso nesta quinta-feira (dia 14) após retirar irregularmente um caminhão apreendido de um pátio particular que presta serviço à Polícia Rodoviária Federal e fugir com o veículo em Volta Redonda.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Ordem Pública, o homem entrou no local, onde o caminhão estava apreendido, utilizando uma chave reserva para ligar o veículo e deixar o pátio sem autorização.

Após a fuga, equipes dos setores de inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda e da PRF passaram a monitorar o trajeto do caminhão, conseguindo localizar o veículo no interior da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no bairro Ponte Alta.

O motorista foi abordado e preso em flagrante pelo crime de desobediência, sendo encaminhado para a Polícia Federal.

O caminhão foi novamente apreendido e levado de volta ao pátio que presta serviço à PRF.

A ocorrência mobilizou agentes da Guarda Municipal e policiais rodoviários federais que atuaram de forma integrada durante toda a ação.

Foto: Wesley Foli Scaramelo