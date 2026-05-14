Motorista sem CNH bate na traseira de carreta na Dutra, em Itatiaia

Um homem de 28 anos ficou ferido após bater o carro na traseira de uma carreta na manhã desta quinta-feira (dia 14), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu por volta das 9h30, na altura do km 319, no sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um VW Gol e uma carreta. O motorista do carro sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento da equipe de resgate da CCR. Segundo a PRF, ele não utilizava cinto de segurança no momento do acidente e foi liberado no local após o atendimento. Já o condutor da carreta não se feriu.

Durante o registro da ocorrência, agentes da equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF constataram que o motorista do Gol não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A situação configurou o crime de trânsito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

O homem foi detido, mas, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) de Itatiaia quando for intimado. Em seguida, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Ainda segundo a PRF, o veículo foi removido por guincho devido aos danos causados pelo acidente. Também foram aplicadas multas pelas infrações constatadas, entre elas dirigir sem CNH e não usar cinto de segurança. Somadas, as penalidades chegam a R$ 1.075,64.

Foto: Divulgação/PRF