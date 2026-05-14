Homem investigado por estuprar a própria filha de 9 anos é preso em Volta Redonda

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda prenderam, na manhã desta quinta-feira (dia 14), um homem de 39 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, de apenas 9 anos. A prisão aconteceu no bairro Nova Primavera durante uma operação de cumprimento de mandado judicial.

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que reúne diversas delegacias com o objetivo de localizar e prender suspeitos de crimes praticados contra crianças e adolescentes.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi coordenada pela delegada titular Juliana Montes. Durante a abordagem, o suspeito percebeu a chegada das equipes e tentou fugir.

Após buscas e trabalho de inteligência, os agentes conseguiram localizar o homem escondido no mesmo bairro algumas horas depois, efetuando a prisão.

O acusado foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele será transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.