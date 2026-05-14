Trio é preso com arma, drogas e rádios transmissores em operação no Bom Pastor, em Barra Mansa

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar realizada nesta quinta-feira (dia 14) resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de uma arma e grande quantidade de drogas na localidade do Lazaredo, no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado titular Marcus Montez, em parceria com o GAT 2 do 28º BPM e contou ainda com apoio de drone da Polícia Civil.

Segundo a polícia, os agentes identificaram um ponto de venda de entorpecentes na comunidade. Durante a operação, os policiais civis fizeram a incursão pela frente da localidade, enquanto equipes da PM montaram um cerco tático para impedir a fuga dos suspeitos.

Foram presos em flagrante dois homens, de 28 e 31 anos, além de uma jovem de 19 anos. Com o grupo, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas, rádios transmissores e um revólver carregado com seis munições.

De acordo com as investigações, o homem de 28 anos seria apontado como gerente do tráfico de drogas na região e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido no último dia 11 de maio. Ainda segundo a Polícia Civil, ele é investigado por participação em diversos assassinatos registrados em Barra Mansa, ligados à disputa entre facções criminosas.

A polícia informou ainda que a localidade é dominada pela facção criminosa Terceiro Comando e considerada estratégica para o tráfico de drogas no município.

Além das prisões, os agentes realizaram a remoção de pichações e símbolos relacionados à facção criminosa, incluindo homenagens a traficantes mortos. A medida, segundo a corporação, faz parte de uma ação de retomada territorial e preservação da ordem pública na comunidade.

Os três presos serão encaminhados ao sistema prisional e permanecerão à disposição da Justiça.

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