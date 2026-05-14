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Drone da Polícia identifica e apreende drogas escondidas em telhado no Bom Pastor, em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Após a prisão de três suspeitos de tráfico, por volta das 11h desta quinta-feira (dia 14), agentes da 90ª DP (Barra Mansa) deram continuidade às diligências e ao monitoramento aéreo com utilização de drone na localidade do bairro Bom Pastor.

Durante a operação, os policiais identificaram um telhado com sinais de movimentação nas telhas. Ao aproximar o equipamento para averiguação, foram visualizados sacos escondidos sob a estrutura, indicando a possível existência de material entorpecente no local.

Com base nas informações obtidas pelo monitoramento aéreo, a equipe terrestre foi imediatamente deslocada até o ponto indicado, onde localizou e apreendeu todo o material ilícito escondido debaixo do telhado.

No local, foram apreendidos aproximadamente dois quilos de pasta base de cocaína, três grandes tabletes de maconha, mais de 200 pedaços de maconha já prontos para comercialização, além de um carregador estendido de pistola.

A investigação segue em andamento para identificar o responsável pela guarda do material apreendido.

📞 DISQUE DENÚNCIA: WhatsApp (24) 99280-2952

Foto: Divulgação

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