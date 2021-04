Uma ação conjunta das Polícias Federal e Militar, ocorrida neste domingo (dia 18), terminou com a apreensão de 5.400 pinos de cocaína e 1.200 trouxinhas de maconha, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O entorpecente estava escondido no porta-malas de um veículo que foi localizado num posto de gasolina, no bairro Praia Linda.

Segundo a PF, o condutor do veículo confessou aos policiais que foi contratado para realizar o transporte do entorpecente da cidade do Rio de Janeiro para o município de Búzios. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas. Foto:PF