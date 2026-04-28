Polícia apreende adolescentes com drogas durante operação na Vila Brígida, em BM; ambos já possuem anotações anteriores por envolvimento com o tráfico

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos durante uma operação contra o tráfico de drogas na Vila Brígida, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar.

Segundo a polícia, a operação foi planejada com base em levantamento prévio de informações e contou com o uso de drones para monitoramento da área. Os adolescentes estariam posicionados em um ponto estratégico da comunidade, atuando na vigilância da movimentação e alertando outros envolvidos sobre a presença de equipes de segurança.

Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de cocaína e maconha com os menores. Ainda de acordo com a polícia, ambos já possuem anotações anteriores por envolvimento com o tráfico.

Os adolescentes foram encaminhados à delegacia e vão responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Eles devem ser apresentados ao Ministério Público, que irá definir as medidas socioeducativas cabíveis.

A Polícia Civil informou que operações desse tipo devem continuar na região, com o objetivo de combater o tráfico e desarticular pontos de venda de drogas.