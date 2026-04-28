Suspeitos são levados à delegacia após apreensão de drogas em Barra Mansa

Dois jovens, de 18 e 16 anos, foram conduzidos à delegacia na noite dessa segunda-feira (dia 27), após uma ação da Polícia Militar na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.

Segundo a polícia, a equipe recebeu denúncias de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Estrada Governador Chagas Freitas. Com base nas características informadas, os suspeitos foram localizados e abordados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles inicialmente.

Durante buscas nas proximidades, os policiais encontraram o material escondido: quatro pinos de cocaína e quatro trouxinhas de maconha, além de dois aparelhos celulares e uma pequena quantia em dinheiro.

Os dois foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido. Após análise da autoridade policial e confirmação pericial das substâncias, eles foram ouvidos e liberados.

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