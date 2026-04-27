Idosa é atropelada por motocicleta em Volta Redonda



Uma idosa de 74 anos foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (dia 27), no bairro São Luís, em Volta Redonda. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São João Batista, onde permaneceu lúcida e optou por não registrar ocorrência contra o condutor.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h. Quando a guarnição chegou ao local, a vítima já havia sido levada para atendimento médico. O condutor da motocicleta, um homem de 46 anos, permaneceu no local, prestou socorro e aguardou a chegada dos policiais.

Segundo relato do motociclista, a idosa teria atravessado a via repentinamente, o que teria causado o atropelamento e a colisão da moto contra um muro. Ainda conforme a PM, o trânsito intenso na via exigiu a liberação rápida do local para evitar novos acidentes.

A motocicleta foi devolvida ao proprietário no local. O condutor também relatou dores e inchaço no pulso, informando que buscaria atendimento médico posteriormente.

No hospital, a idosa afirmou que recebeu toda a assistência necessária e destacou o comportamento do motociclista, dizendo que foi bem tratada durante o atendimento. Ela decidiu não formalizar queixa sobre o caso.