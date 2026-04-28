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Dupla é detida com mais de R$ 8 mil suspeitos de ligação com tráfico em Pinheiral

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FOLHA DO ACO
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Uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de dois suspeitos, de 22 e 35 anos, na noite dessa segunda-feira (dia 27), no bairro Cruzeiro, em Pinheiral. Com eles, foram apreendidos mais de R$ 8,7 mil em dinheiro, valor que, segundo a corporação, pode estar ligado ao financiamento do tráfico de drogas na região.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe do 28º BPM foi acionada após denúncias de que indivíduos estariam recolhendo dinheiro do tráfico em um ponto da Rua Joaquim Muniz com Manoel Torres. No local, os policiais abordaram o suspeito de 22 anos e, durante a ação, identificaram uma quantia de cerca de R$ 7 mil em espécie deixada sobre caixas de cerveja em um bar. O jovem não soube explicar a origem do dinheiro.

Já com a mulher, de 35 anos, os agentes encontraram R$ 1.758 em espécie durante revista pessoal. Conforme a polícia, ela seria apontada como responsável pela gerência do tráfico na localidade.

Ao todo, foram apreendidos R$ 8.758 em dinheiro e um aparelho celular. Os dois suspeitos foram encaminhados para a 101ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados por associação para o tráfico de drogas.

Após serem ouvidos, eles foram liberados e vão responder ao processo em liberdade.

O caso segue sob investigação para apurar a origem do dinheiro e possíveis conexões com o tráfico na região.

Foto: Divulgação

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