Homem é preso por porte ilegal de arma em Pinheiral

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (dia 27), no bairro Parque Maíra, em Pinheiral. A ação ocorreu após informações de populares de que o suspeito estaria armado e teria fugido de uma abordagem policial.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram até a Rua Beira Rio e, com apoio de outras guarnições, localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele informou ter jogado a arma em um rio próximo, mas o armamento acabou sendo encontrado pelos agentes.

Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 380, um carregador e oito munições intactas. O homem foi encaminhado para a 101ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Após os procedimentos, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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