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Operação contra o Comando Vermelho cumpre mandados em Paraty e mira 28 integrantes da facção no RJ

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FOLHA DO ACO
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O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou 28 integrantes do Comando Vermelho por atuação criminosa em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), resultou na expedição de 28 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos nesta terça-feira (dia 28) pela Polícia Civil em diferentes cidades, incluindo Paraty.

Batizada de Operação Hemostase, a ofensiva ocorre também em bairros da capital e nos municípios de Cabo Frio e São Gonçalo. Entre os alvos estão duas empresas provedoras de internet apontadas como ligadas à facção, o que reforça a suspeita de diversificação das atividades criminosas para além do tráfico de drogas.

Segundo a denúncia, o grupo é liderado, em Duque de Caxias, por um homem identificado como Joab, apontado como principal chefe da organização na região. Outras lideranças locais também foram citadas pelo Ministério Público.

As investigações indicam que a facção atua de forma estruturada em quatro frentes: tráfico de entorpecentes, roubo de veículos e cargas, exploração ilegal de serviços e lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com o GAECO, moradores de comunidades estariam sendo coagidos a contratar serviços controlados pelo grupo, caracterizando um esquema contínuo de extorsão.

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 3,5 milhões em bens e valores, além do sequestro de veículos, uma moto aquática, imóveis e empresas ligadas aos investigados.

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