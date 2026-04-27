Tentativa de feminicídio: Homem é preso após esfaquear companheira em VR; filho da vítima, de 8 anos, presenciou a cena

Um caso grave de violência doméstica foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda nesta segunda-feira (dia 27). Uma mulher de 31 anos procurou a unidade e denunciou ter sido vítima de uma violenta agressão praticada pelo companheiro, de 28 anos, no fim da madrugada. O fato ocorreu na residência do casal, no bairro Três Poços.

Segundo o relato da denunciante, seu companheiro chegou em casa embriagado, portando duas facas e um pedaço de piso, e iniciou o ataque. Durante a violência, o homem chegou a pressionar uma faca contra o pescoço da vítima, com intenção de matá-la. Ele ainda arremessou o objeto contra a vítima e desferiu golpes de faca, atingindo a coxa da mulher, que conseguiu pegar uma das facas e atingir o agressor na região do abdômen.

O filho da vítima, de apenas 8 anos, presenciou toda a cena e tentou defender a mãe, intervindo para conter o agressor. Mesmo assim, a mulher sofreu diversos ferimentos, incluindo um golpe de faca na coxa. A vítima foi socorrida, recebeu oito pontos na região atingida e foi liberada.

Imediatamente, policiais civis, sob coordenação da delegada titular Dra. Juliana Montes, localizaram o suspeito em um hospital da cidade, onde ele recebeu voz de prisão. O agressor permanece internado e, após alta médica, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça.

Vale ressaltar que a vítima relatou que as agressões eram recorrentes, com histórico de violência física, ameaças de morte e episódios anteriores graves, inclusive logo após o parto. A mulher manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor e solicitou Medidas Protetivas de Urgência, incluindo o afastamento do agressor do lar. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto: Divulgação/Polícia Civil