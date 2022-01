Um adolescente de 16 anos, morador do Grajaú, na Zona Norte do Rio, testou positivo para Covid-19 e o vírus Influenza. Ele foi vacinado com as duas doses e imunizado com a vacina contra a gripe.

Foram realizados testes em dois laboratórios particulares e os resultados foram positivos. A mãe do jovem falou sobre a situação do filho, que já está doente há seis dias. “Ele está cumprindo isolamento, aqui (casa) a gente é bem rigoroso. Ele está no quarto, não sai. A gente não entra. Só vai ao banheiro de máscara. Tem que cumprir esses 10 dias, né?”, disse.

As Secretarias Municipal e Estadual de Saúde disseram que até o momento não há nenhum caso confirmado de infecção simultânea por Covid e Influenza. A secretaria estadual esclareceu que em geral, os casos são notificados pela doença com maior gravidade, no caso a Covid-19.

Na Clinica São Vicente, na Gávea, uma mulher também foi diagnosticada com Covid e Influenza, simultaneamente. E, nesta segunda-feira (dia 3), a prefeitura anunciou o encerramento da vacinação contra a gripe na cidade do Rio. A campanha será retomada no mês de abril.

Com informações da Rádio Tupi