Polícia Civil prende três suspeitos de tráfico de drogas com apoio de drone em Barra Mansa

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (dia 3), no bairro Minerlândia, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º BPM, durante uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes monitoravam a movimentação na Rua Luxemburgo com o auxílio de um drone quando identificaram a atuação de suspeitos envolvidos na comercialização de drogas. Após a confirmação da atividade criminosa, as equipes montaram um cerco tático e realizaram a abordagem.

Foram presos uma mulher, de 29 anos, e dois homens, de 21 e 44 anos. Segundo a polícia, os três foram flagrados vendendo entorpecentes no local.

Durante a ação, os agentes apreenderam pinos de cocaína e R$ 250 em dinheiro, valor que, de acordo com a investigação, seria proveniente da venda de drogas.

A Polícia Civil informou que toda a movimentação dos suspeitos foi registrada pelas imagens captadas pelo drone, que serviram como elemento de prova para a prisão em flagrante. As investigações também apontaram que a área é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho.

Os três suspeitos foram levados para a 90ª DP, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre tráfico de drogas e outras atividades criminosas podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.