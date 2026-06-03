PM apreende carga de charutos e produtos de tabaco sem autorização da Anvisa em Piraí

Uma carga de produtos derivados do tabaco, avaliada em aproximadamente R$ 143 mil, foi apreendida por policiais militares do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) durante uma fiscalização realizada nesta quarta-feira (dia 3), na RJ-145, em Piraí. A ação ocorreu na altura do km 27,5, na localidade de Rosa Machado.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo do tipo furgão e, ao ser questionado, o motorista informou que transportava uma carga de charutos. Durante a inspeção, os policiais encontraram uma grande quantidade de produtos, incluindo charutos, cigarrilhas, tabaco para cachimbo, fumo desfiado e palheiros de diversas marcas.

Entre os itens apreendidos estavam 4.900 charutos Caravanas, 7.632 charutos Sete Folhas, 3.750 charutos Corona, 3.200 charutos Tamoio, além de milhares de maços de charutos e palheiros. Também foram encontrados pacotes de tabaco para cachimbo e fumo desfiado.

Segundo a PM, durante a conferência da carga foram identificadas divergências entre os produtos transportados e aqueles descritos na nota fiscal apresentada pelo condutor. Os agentes também observaram que o motorista demonstrava elevado nervosismo durante a abordagem.

Diante das suspeitas, foi acionado um auditor da Barreira Fiscal, que analisou a documentação. Conforme a avaliação, os produtos transportados não possuíam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercialização em território nacional, o que torna sua venda proibida no país.

Após a constatação das irregularidades, o motorista e toda a carga foram encaminhados ao 7º Departamento de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, em Benfica, na cidade do Rio de Janeiro, onde o caso foi apresentado para as providências legais cabíveis.

A carga permaneceu apreendida e será submetida aos procedimentos previstos pela legislação federal.

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