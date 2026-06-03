Drogas apreendidas na região Sul Fluminense são incineradas em ação conjunta de forças de segurança

Uma grande quantidade de drogas apreendidas em operações realizadas na região Sul Fluminense foi incinerada na manhã desta quarta-feira (dia 3) em uma ação conjunta envolvendo órgãos de segurança pública. A destruição do material ocorreu nas instalações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Participaram da operação representantes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

De acordo com os órgãos envolvidos, a incineração faz parte dos procedimentos legais adotados após a apreensão dos entorpecentes. Depois que todos os trâmites judiciais e periciais são concluídos, as drogas são destinadas à destruição, evitando que o material permaneça armazenado e garantindo o cumprimento da legislação.

A ação integra o trabalho permanente de combate ao tráfico de drogas na região, reunindo diferentes forças de segurança para dar a destinação adequada aos entorpecentes retirados de circulação durante operações policiais.

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