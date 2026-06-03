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Drogas apreendidas na região Sul Fluminense são incineradas em ação conjunta de forças de segurança

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FOLHA DO ACO
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Uma grande quantidade de drogas apreendidas em operações realizadas na região Sul Fluminense foi incinerada na manhã desta quarta-feira (dia 3) em uma ação conjunta envolvendo órgãos de segurança pública. A destruição do material ocorreu nas instalações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Participaram da operação representantes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

De acordo com os órgãos envolvidos, a incineração faz parte dos procedimentos legais adotados após a apreensão dos entorpecentes. Depois que todos os trâmites judiciais e periciais são concluídos, as drogas são destinadas à destruição, evitando que o material permaneça armazenado e garantindo o cumprimento da legislação.

A ação integra o trabalho permanente de combate ao tráfico de drogas na região, reunindo diferentes forças de segurança para dar a destinação adequada aos entorpecentes retirados de circulação durante operações policiais.

Foto: Divulgação

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