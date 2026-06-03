BM: Drone denuncia movimentação do tráfico e suspeito acaba preso no bairro Junqueira

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (dia 3), um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Junqueira, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), sob a coordenação do delegado Marcus Montez, durante mais uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes no município.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de um monitoramento realizado com o uso de drone. Durante a operação, os agentes identificaram a prática de tráfico de drogas na localidade. As imagens captadas pelo equipamento mostraram de forma clara a comercialização de entorpecentes, permitindo que os policiais acompanhassem a atividade criminosa em tempo real.

A prisão ocorreu por volta das 9h. Durante a ação, foram apreendidos pinos de cocaína e porções de maconha que, segundo a investigação, estavam sendo comercializados pelo suspeito.

A operação contou ainda com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT 2), responsável pelo cerco tático no local. A atuação da equipe garantiu a segurança da ação e impediu qualquer tentativa de fuga.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Após o registro da ocorrência, o preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia, pelo número (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.