Corpo de jovem vítima de acidente na Serra da Mutuca será sepultado nesta sexta-feira em Conservatória

Familiares e amigos se despedem nesta sexta-feira (dia 5) de Talles Santos, de 28 anos, que morreu após um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus na Serra da Mutuca, no distrito de Amparo, em Barra Mansa. O sepultamento está marcado para as 10h, no Cemitério de Conservatória, distrito de Valença, onde o jovem morava.

Talles trabalhava em uma empresa de internet – a Peganet – e conduzia um veículo da companhia quando se envolveu na colisão. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (dia 4). O ônibus seguia de Santa Isabel com destino a Volta Redonda quando ocorreu a batida.

A morte do trabalhador foi confirmada pela empresa na tarde de quinta-feira. Em nota, a Pegane lamentou profundamente a perda do colaborador e informou o cancelamento de um evento festivo que seria realizado neste fim de semana em Santa Rita de Jacutinga, em sinal de respeito e luto.

O motorista do ônibus também ficou ferido e recebeu atendimento das equipes de resgate que atuaram na ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

A notícia da morte de Talles causou grande comoção em Conservatória e em cidades da região. Nas redes sociais, amigos, familiares e colegas de trabalho publicaram diversas homenagens, destacando a dedicação profissional, o bom relacionamento com todos e o caráter do jovem.

Sem filhos, Talles era descrito por pessoas próximas como um rapaz trabalhador, educado e querido por todos que conviviam com ele. As manifestações de carinho se multiplicaram ao longo do dia, demonstrando o impacto de sua perda na comunidade.

O velório reúne familiares, amigos e moradores da região que prestam as últimas homenagens ao jovem antes do sepultamento marcado para a manhã desta sexta-feira.