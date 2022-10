Férias? Que nada! O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, está aproveitando o período sem competições para fazer o curso da Licença A da Confederação Brasileira de Futebol. As aulas do primeiro módulo foram realizadas durante esta semana no Clube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro.

Nesta primeira parte do curso, o comandante tricolor estudou sobre preparação física e fisiologia no futebol profissional; legislação esportiva aplicada; treinamento de campo no futebol profissional; psicologia do esporte no futebol profissional; prática e análise do treinamento de campo; e medicina esportiva aplicada ao futebol profissional.

“Eu concluí a Licença B em 2016, mas, por estar sempre empregado e em meio a disputas de campeonatos, não tinha conseguido começar a Licença A. Agora coincidiu de nas férias ter o curso e está sendo muito bom aproveitar este momento para ter mais conhecimento e trocas de informações com outros profissionais do futebol. Está sendo muito gratificante e espero estar cada vez mais evoluindo como pessoa e treinador”, destacou Rogério.

Ao concluir a Licença A, ficará faltando ao treinador apenas a Licença Pro, certificado mais qualificado da instituição, destinado aos profissionais que comandam equipes em competições internacionais. O programa é voltado para treinadores de futebol com ênfase no treinamento e na gestão de atletas e equipes de futebol em nível profissional.

Além de métodos e conteúdo para estruturação e planejamento de treinamentos, são também desenvolvidos temas relacionados à montagem de elenco, periodização técnica e tática, fundamentos de liderança, avaliação e análise do desempenho, e a gestão das relações do treinador com os públicos do Futebol.

