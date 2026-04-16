Suspeitos são presos por tráfico de drogas em Volta Redonda; um deles estava foragido

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (dia 16), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Entre os detidos está um jovem de 25 anos que, segundo a polícia, estava foragido do sistema prisional desde 2022.

De acordo com o registro da ocorrência, equipes do serviço reservado do 28º BPM foram até a Rua Araruama após receberem informações sobre a atuação de traficantes na região. No local, os agentes conseguiram abordar dois suspeitos, de 25 e 20 anos, e apreender uma quantidade significativa de entorpecentes.

Ao todo, foram recolhidas 82 pedras de crack, 150 pinos de cocaína, 62 tiras de maconha, seis comprimidos de ecstasy e R$ 126 em dinheiro.

Durante a verificação dos antecedentes, os policiais constataram que o suspeito de 25 anos possuía anotações criminais por tráfico de drogas e estava evadido do sistema prisional desde agosto de 2022.

Após perícia, foi confirmada a apreensão de aproximadamente 135 gramas de cocaína, 314 gramas de maconha e pequenas quantidades de crack. Os dois suspeitos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico, com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, e permaneceram presos à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda.

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