Suspeito foge e abandona drogas e arma durante ação da PM em Barra Mansa



Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de três quilos de maconha e um revólver na tarde desta quinta-feira (dia 16), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Um suspeito conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.

De acordo com a ocorrência, a equipe foi até um imóvel na Avenida Presidente Kennedy após receber denúncia de que o local estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes. Ao chegar, os agentes avistaram um homem fugindo pelos fundos da casa, em direção às margens do Rio Paraíba do Sul.

Durante a varredura no imóvel, os policiais visualizaram uma arma sobre um móvel e, ao entrarem na residência, encontraram dois tabletes de maconha, totalizando aproximadamente três quilos, além de uma porção menor da droga, um revólver calibre 38 e três munições.

No local, também foi localizado um documento que pode indicar o possível morador da casa. Segundo a polícia, há registros anteriores por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma, ameaça e furto.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação