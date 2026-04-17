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Suspeitos atiram contra policiais durante ação contra o tráfico em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Uma operação da Polícia Militar terminou com apreensão de drogas e troca de tiros na noite de quinta-feira (dia 16), no Morro da Conquista, em Volta Redonda. Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso.

De acordo com informações do 28º BPM, equipes foram até a Rua Mutirão após denúncia de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros por suspeitos, que fugiram em seguida. Um dos policiais revidou com cinco disparos.

Após o confronto, os agentes realizaram buscas na área e apreenderam grande quantidade de entorpecentes, incluindo 50 pedras de crack, 149 pinos de cocaína, 196 tiras de maconha, além de skank e frascos de loló. Também foi encontrado um rádio transmissor, possivelmente utilizado para comunicação entre os envolvidos.

Todo o material foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação

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