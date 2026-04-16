Mãos nos Grãos: Conhecimento, Café e Inovação marcam o Dia Mundial do Café na Fazenda Florença

O Dia Mundial do Café foi celebrado em grande estilo na Fazenda Florença com a realização do evento Mãos nos Grãos, reunindo produtores, técnicos e importantes lideranças do setor cafeeiro do Rio de Janeiro.

O encontro contou com a presença do presidente da PESAGRO-RIO, Paulo Renato, do vice-presidente da ASCARJ – Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro, Daniel, Wanderson Farias da Setur-RJ, além da Coordenadora do SEBRAE, Paola Tenchini.

Organizado pela Fazenda Florença, sob liderança de Paulo Roberto, o evento também celebrou os 25 anos da Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro, reforçando a importância do fortalecimento do setor no estado.

A CSN marcou presença apresentando soluções inovadoras para o campo, com destaque para o uso de agregado siderúrgico como corretivo agrícola, contribuindo para a melhoria da produtividade e qualidade das lavouras.

Com foco técnico, o Mãos nos Grãos proporcionou aprendizado prático aos produtores rurais, especialmente na seleção de grãos para concursos de qualidade — etapa essencial para valorização do café fluminense no mercado.

Um evento de grande sucesso que uniu tradição, tecnologia e capacitação no coração da cafeicultura.

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