Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) elegeram, nesta segunda-feira (dia 12), o desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, atual corregedor-geral da Justiça, para presidir a Corte fluminense no biênio 2023/2024. Com 99 votos, o magistrado concorreu à vaga com os desembargadores Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco e Edson Aguiar De Vasconcelos, 3º vice-presidente do TJRJ, que receberam 70 e 14 votos, respectivamente.

Para o cargo de corregedor-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o escolhido foi o atual 2º vice-presidente do TJRJ, desembargador Marcus Henrique Pinto Basílio, com 116 votos. O desembargador Carlos Santos de Oliveira, que também participou da disputa, totalizou 69 votos.

Foto: Felipe Cavalcanti / TJRJ