Pitbull é encontrado preso por corrente, sem água e comida no bairro Roma; tutor acaba preso por maus-tratos

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante por maus-tratos a um cão da raça pitbull na manhã desta segunda-feira (dia 11), no bairro Roma, em Volta Redonda. A prisão ocorreu após a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) receber uma denúncia informando que o cachorro estaria vivendo em condições de abandono, preso por corrente, sem acesso à água e alimentação, além de não possuir abrigo adequado para se proteger.

Diante da denúncia, uma equipe de fiscalização da SMPDA solicitou apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para garantir a segurança da operação e esteve no endereço alvo da denúncia.

No local, foi constatada a veracidade das denúncias. O cachorro foi encontrado faminto, em estado de magreza severa, preso por corrente e em um ambiente insalubre, rodeado por fezes. O animal também apresentava ferimentos na pele, evidenciando o quadro de negligência e maus-tratos.

O tutor foi localizado e durante a abordagem, policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que integram o Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Semop, encontraram com ele um pino de cocaína. O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso em flagrante por maus-tratos a animal e porte de droga para consumo próprio.

Já o cão recebeu água e alimentação das equipes da Prefeitura de Volta Redonda e foi encaminhado para atendimento veterinário e tratamento especializado. Após passar pelo processo de reabilitação, o pitbull ficará disponível para adoção responsável.

Foto: Divulgação/SMPDA – Secom/PMVR.