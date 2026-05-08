Volta-redondense Rodrigo Dias deixa comando do Detran-RJ após oito meses no cargo

O governo do estado oficializou nesta sexta-feira (dia 8) a saída do volta-redondense Rodrigo Dias Coelho da presidência do Detran-RJ. Para o cargo, o governador em exercício, Ricardo Couto, nomeou o coronel da reserva da Polícia Militar Carlos Eduardo Sarmento da Costa.

A mudança foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira e ocorre em meio às movimentações administrativas e políticas do governo estadual.

Delegado da Polícia Civil, Rodrigo Dias havia assumido a presidência do Detran-RJ em setembro do ano passado. Considerado um nome de confiança do grupo político do ex-governador Cláudio Castro, ele permaneceu cerca de oito meses à frente do órgão.

O novo presidente do Detran-RJ possui mais de 30 anos de atuação no serviço público, com trajetória ligada à área de segurança pública e gestão estratégica. Carlos Eduardo Sarmento da Costa já exerceu funções como subsecretário de Estado, chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar, comandante do BOPE, do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Sarmento também atuou na área de inteligência da antiga Secretaria de Segurança Pública e foi assessor-chefe de Gestão e Modernização do próprio Detran-RJ.

Segundo o governo estadual, a troca faz parte de uma estratégia voltada à “transparência e eficiência da administração pública”, além da valorização técnica na composição da gestão estadual.

A substituição no comando do Detran-RJ acontece em um momento de reorganização interna do governo fluminense e reforça as mudanças promovidas pela atual administração em áreas consideradas estratégicas.

A mudança foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira e ocorre em meio às movimentações administrativas e políticas do governo estadual.

Delegado da Polícia Civil, Rodrigo Dias havia assumido a presidência do Detran-RJ em setembro do ano passado. Considerado um nome de confiança do grupo político do ex-governador Cláudio Castro, ele permaneceu cerca de oito meses à frente do órgão.

O novo presidente do Detran-RJ possui mais de 30 anos de atuação no serviço público, com trajetória ligada à área de segurança pública e gestão estratégica. Carlos Eduardo Sarmento da Costa já exerceu funções como subsecretário de Estado, chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar, comandante do BOPE, do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Sarmento também atuou na área de inteligência da antiga Secretaria de Segurança Pública e foi assessor-chefe de Gestão e Modernização do próprio Detran-RJ.

Segundo o governo estadual, a troca faz parte de uma estratégia voltada à “transparência e eficiência da administração pública”, além da valorização técnica na composição da gestão estadual.

A substituição no comando do Detran-RJ acontece em um momento de reorganização interna do governo fluminense e reforça as mudanças promovidas pela atual administração em áreas consideradas estratégicas.

Foto: Divulgação