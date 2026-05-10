Motociclista fica gravemente ferido após queda na BR-393; suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto durante a condução

Um motociclista ficou gravemente ferido após sofrer uma queda na tarde deste domingo (dia 10), na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 15h50, na altura do km 253 da rodovia, na pista sentido Volta Redonda.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Barra do Piraí.

Ainda de acordo com a PRF, familiares relataram posteriormente no hospital a suspeita de que o motociclista tenha sofrido um infarto enquanto conduzia a moto, o que teria provocado a queda repentina na via.