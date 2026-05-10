Fatalidade: Homem morre afogado no lago do Ecoparque, em Resende

A Prefeitura de Resende confirmou a morte de um homem, aparentando ter cerca de 40 anos, após um afogamento no lago do Ecoparque, na manhã deste domingo (dia 10).

Segundo a administração municipal, a vítima entrou na água mesmo após ser orientada por um servidor da prefeitura a não acessar o lago. Ainda de acordo com o município, o local possui sinalização informando a proibição de banho e de qualquer atividade aquática.

A prefeitura informou que equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Saúde foram mobilizadas desde os primeiros minutos da ocorrência para atuar no atendimento e no apoio às ações necessárias.

Em nota, a administração municipal lamentou o caso e destacou que o episódio serve de alerta sobre os riscos do desrespeito às normas de segurança em áreas públicas.

A Prefeitura de Resende também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

Foto: Divulgação/PMR