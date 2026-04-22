Golpe com CPF falso termina em prisão na Dutra: suspeito é interceptado em ação conjunta da PRF e Polícia Civil

Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem suspeito de aplicar um golpe em uma loja de Resende, na tarde de terça-feira (dia 21). A abordagem ocorreu por volta das 14h30, na altura do km 300 da Rodovia Presidente Dutra, durante a Operação Tiradentes.

Segundo a PRF, a equipe da 7ª Delegacia foi acionada pela 89ª DP de Resende após informações de que um veículo estaria sendo utilizado por um indivíduo que teria realizado uma compra fraudulenta em um estabelecimento comercial da cidade. Com base nas características repassadas, os agentes conseguiram localizar e interceptar um Audi Q3 azul, com placas de São Paulo.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista não era o proprietário do veículo. Na revista, foram encontrados R$ 4.150 em dinheiro, além de um celular novo, dentro da caixa e sem nota fiscal.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor apresentou versões contraditórias sobre a viagem. Ele afirmou que seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas os agentes verificaram que o trajeto recente do veículo indicava deslocamento do Rio até Resende, sem passagem pela capital paulista.

A suspeita é de que o homem tenha adquirido o aparelho celular em uma loja utilizando CPF falso e um cartão furtado, conforme informado pela Polícia Civil.

Diante dos indícios, o suspeito foi detido por falsidade ideológica e encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

A polícia agora apura se o homem tem ligação com outros golpes semelhantes na região.

Foto: Divulgação/PRF