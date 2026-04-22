Drogas são apreendidas em quadra de esportes em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes na tarde dessa terça-feira (dia 21), no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. O material foi encontrado abandonado em uma quadra de esportes, durante uma abordagem de rotina.

De acordo com informações do 28º BPM, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) esteve no local após acionamento e abordou dois indivíduos nas proximidades da quadra. No entanto, nada de ilícito foi encontrado com eles.

Durante buscas na área, os policiais localizaram sete trouxinhas de maconha, 26 pinos de cocaína e quatro pedras de crack, totalizando pequenas quantidades das substâncias.

O material foi recolhido e encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

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