Suspeito de tráfico é detido após tentar escapar por praça movimentada por crianças no Santo Agostinho

Um jovem de 20 anos foi preso na noite dessa terça-feira (dia 21) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A prisão ocorreu após denúncia sobre a presença de indivíduos armados na região do Parque São Jorge, área frequentada por moradores e crianças.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do GAT I e do Serviço Reservado foram até o local para verificar a informação. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir, correndo entre pessoas que estavam na praça, mas foi interceptado por outra equipe que fazia o cerco.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele um saco contendo 120 pinos de cocaína, totalizando cerca de 125 gramas da droga, além de dois rádios comunicadores, um celular e R$ 60 em dinheiro.

O material foi encaminhado para perícia, que confirmou a quantidade da substância. O jovem foi levado à 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e autuado por tráfico e associação para o tráfico, com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

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