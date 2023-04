Uma ação coordenada pela Polícia Militar e com o apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal, está sendo realizada desde as primeiras horas desta terça-feira (dia 18), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O objetivo é prender suspeitos de envolvimento com o crime e apreender drogas, armas e veículos roubados na localidade.

De acordo com a PM, participam da operação 31 policiais militares, seis policiais civis e quatro agentes da Guarda Municipal, além de ambulâncias da prefeitura. O balanço da ação deve ser divulgado ao longo do dia.

A Polícia Militar informou que esta é a primeira de uma série de ações que serão realizadas ainda neste mês pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), que abrange quatro batalhões e uma companhia independente.

Foto: Divulgação/PM