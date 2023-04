Policiais militares do 37º BPM (Resende), após informações do Disque Denúncia, apreenderam, na quinta-feira (dia 20), em um terreno baldio no bairro Morada da Barra, em Resende, 280 papelotes de maconha.

Em patrulhamento, os agentes receberam informações que um traficante foi visto com uma sacola grande indo para o terreno, em na localidade conhecida como “Predinhos”. Equipe foi até o endereço, mas não viram ninguém. Ao realizarem buscas, os policiais encontram duas cargas de material entorpecente enterradas.

O material apreendido foi levado para a sede da 89ª DP (Resende) para que sejam tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Foto: PM