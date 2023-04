Uma mega operação de choque de ordem, visando à segurança primária, foi realizada nessa quinta-feira (dia 27), no Complexo Vila Brasília, em Volta Redonda, liderada pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. A ação resultou no recolhimento ao Depósito Público Municipal de seis automóveis por motivo de abandono, e de sete motos por irregularidades como: veículos sem placa ou lacre e falta de habilitação do condutor. Cerca de 20 veículos em estado de abandono foram colocados, com ajuda do Poder Público, em locais apropriados e seguros de áreas particulares.

“Oportunizamos aos proprietários de veículos em situação de abandono para que retirassem os mesmos das ruas, inclusive podendo utilizar o guincho da GMVR (Guarda Municipal), levando a locais seguros e cobertos, sanando o problema e liberando a via”, explicou o secretário Luiz Henrique.

Participaram cerca de 50 agentes da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

A ação foi planejada após denúncias recebidas pelos canais de comunicação disponibilizados pelo Governo Municipal, sobre veículos em estado de abandono nas vias públicas, causando insegurança e transtornos a moradores locais; motos sem placas; motos barulhentas, entre outras.

“Queremos dar uma resposta positiva aos moradores que nos procuram, denunciando os transtornos. Eles estão apenas solicitando uma melhoria na qualidade de vida e não vamos poupar esforços para atingir esse objetivo”, finalizou o secretário.

Fotos cedidas pela Semop.