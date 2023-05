O juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, anulou a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, proferida pelo ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil).

Appio, que herdou os processos da operação Lava-Jato, acolheu o pedido de anulação da defesa de Cabral e considerou que Moro agiu com falta de imparcialidade com base em mensagens trocadas entre ele e o ex-procurador e atual deputado federal Deltan Dallagnol. “Os diálogos juntados aos presentes autos pela defesa de Sérgio Cabral demonstram, de forma absolutamente segura e irrefutável, que existem indícios mais do que suficientes de cumplicidade entre estes dois agentes do Estado brasileiro, em desfavor de um acusado em processo criminal”, argumentou o juiz.

Neste processo, Cabral foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão por propinas nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). O caso foi investigado na operação Spoofing, derivada da Lava-Jato.

O ex-governador foi solto em 19 de dezembro do ano passado, depois de ter passado seis anos preso. Ele cumpre prisão domiciliar e, desde fevereiro, pode circular utilizando tornozeleira eletrônica.

Foto: arquivo