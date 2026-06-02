Caos no trânsito: Fio de alta tensão rompido provoca congestionamento e mobiliza Bombeiros no Aterrado

Motoristas que passaram pelo bairro Aterrado, em Volta Redonda, na manhã desta terça-feira (dia 2), precisaram redobrar a paciência. Um fio de alta tensão rompido interditou parcialmente um trecho da Avenida Sete de Setembro, provocando congestionamentos em diversas vias da região, incluindo o Viaduto Heitor Leite Franco, importante ligação entre os bairros São Geraldo e Aterrado. O trânsito também apresentou reflexos na Avenida Amaral Peixoto.

A ocorrência foi registrada às 7h24 e mobilizou equipes do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). Três viaturas e oito militares foram deslocados para o local, em frente a uma loja de veículos na Avenida Sete de Setembro.

Segundo os bombeiros, um fio de alta tensão caiu sobre dois caminhões. Uma pessoa ficou retida dentro de um dos veículos por medida de segurança, já que havia risco de choque elétrico.

As equipes isolaram a área e aguardaram a chegada de técnicos da Light. Após a concessionária realizar a retirada da fiação, a vítima foi liberada sem ferimentos e a ocorrência foi encerrada.

Apesar de ninguém ter se ferido, o fato causou lentidão e transtornos para motoristas durante o horário de pico da manhã, especialmente nas principais vias de acesso ao Aterrado. O trânsito só começou a ser normalizado após a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência e da concessionária de energia.