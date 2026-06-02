Operação Extrato: PF combate esquema de extração ilegal de areia às margens do Rio Paraíba em Volta Redonda

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (dia 2), a Operação Extrato, com o objetivo de investigar a prática de crimes ambientais e contra a ordem econômica relacionados à extração ilegal de areia às margens do Rio Paraíba.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão, em endereços ligados aos investigados, nos bairros Jardim Mariana e Água Limpa em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Além das medidas cautelares pessoais, expedidas pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ, há determinação judicial para destruição do maquinário utilizado na atividade ilícita, bem como para a destinação adequada da areia apreendida, em razão de sua origem irregular. A ação conta com apoio do Instituto Estadual do Ambiente – INEA/RJ.

As investigações tiveram início a partir de uma ocorrência registrada no ano passado, ocasião em que dois indivíduos foram presos em flagrante no momento em que realizavam a extração de areia sem a devida autorização dos órgãos competentes. A partir desse fato, foram desenvolvidas diligências que permitiram identificar a possível existência de um esquema estruturado de exploração ilegal de recursos minerais, com a participação de diversos envolvidos.

Os elementos já reunidos indicam a atuação de um grupo ligado à extração e comercialização irregular de areia, inclusive com indícios de organização para viabilizar a atividade ilícita, utilização de maquinário e possível vínculo com empresas do setor.

A operação de hoje – que conta com o apoio do INEA – visa arrecadar novos elementos de informação capazes de elucidar completamente o esquema criminoso, identificar sua dinâmica de funcionamento, bem como identificar outros eventuais envolvidos e possíveis crimes conexos.