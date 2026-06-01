Mulher fica ferida após capotar com o carro no bairro Vila Rica, em Volta Redonda

Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo o capotamento de um carro na tarde desta segunda-feira (dia 1º), no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Rua 10.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento à vítima no local. Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dela não foi divulgado.

As circunstâncias que levaram ao capotamento ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a identidade da vítima nem sobre o envolvimento de outros veículos no acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais