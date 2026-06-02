Polícia Civil prende dois suspeitos e apreende adolescente por tráfico de drogas no bairro Roberto Silveira, em BM

Uma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira (dia 2) resultou na prisão de dois jovens e na apreensão de um adolescente suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

De acordo com a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), os agentes realizavam uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes quando flagraram três indivíduos comercializando drogas por volta das 11h. A atividade criminosa ocorria em frente a uma quadra de esportes e ao lado de uma policlínica municipal, local de grande circulação de moradores, pacientes e profissionais de saúde.

Para auxiliar na ação, os policiais utilizaram drones, que foram empregados no monitoramento da área e na localização dos suspeitos.

Entre os envolvidos estavam dois jovens, ambos de 19 anos, e um adolescente de 16 anos. Durante a abordagem, os agentes apreenderam 17 porções de maconha, três pinos de cocaína e cinco pedras de crack.

Segundo a Polícia Civil, os três suspeitos já possuem anotações anteriores por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os envolvidos foram encaminhados para a sede da 90ª DP. O adolescente será apresentado ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis. Já os dois maiores de idade permanecerão à disposição da Justiça e serão encaminhados ao sistema prisional.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre tráfico de drogas e outros crimes podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.