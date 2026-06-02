Mulher foragida da Justiça é presa em Barra do Piraí por suposto envolvimento em roubo de motocicleta

Uma mulher foragida da Justiça foi presa na manhã desta terça-feira (dia 2) por policiais militares do Posto de Piraí, vinculado ao Comando de Polícia Rodoviária (CPTRAN). A captura ocorreu em Barra do Piraí, após informações de inteligência apontarem que três pessoas com mandados de prisão por roubo estariam se preparando para deixar a região.

Durante as diligências, os agentes receberam a informação de que uma das suspeitas estaria em um estabelecimento comercial no Centro da cidade. A equipe se deslocou até o local e realizou a abordagem.

Após consulta aos sistemas de segurança pública, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher, que era considerada foragida da Justiça pela Comarca de Barra do Piraí.

De acordo com as investigações, a ordem judicial está relacionada ao roubo de uma motocicleta que estava apreendida nas dependências da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí. O veículo, segundo a polícia, é apontado como participante de diversos roubos de veículos registrados no município de Mendes e já constava nos sistemas de inteligência por sua ligação com ações criminosas na região.

Após a prisão, a suspeita foi encaminhada para a 88ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas legais.

Segundo a Polícia Militar, a ação faz parte do trabalho contínuo do CPTRAN no combate à criminalidade e no apoio às investigações desenvolvidas na região Sul Fluminense.

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