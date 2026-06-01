Festa da Paz de Lídice terá shows de Mumuzinho, Chimarruts e Biquini

Foi divulgada pela Prefeitura de Rio Claro a programação oficial da Festa da Paz de Lídice 2026, evento que celebra os 82 anos do distrito e promete reunir moradores e visitantes entre os dias 18 e 21 de junho. Com uma programação diversificada, a festa contará com atrações musicais nacionais e regionais, atividades esportivas, apresentações culturais, gincana, desfile cívico e parque de diversões.

Entre os destaques da programação estão os shows de Mumuzinho, na quinta-feira (18) às 20 horas, Chimarruts, no sábado (20) às 22 horas, e Biquini Cavadão, no domingo (21), às 22 horas. Além das atrações nacionais, diversos artistas regionais também subirão ao palco durante os quatro dias de festa.

A abertura oficial acontece no dia 18 com desfile cívico às 9 horas, festival de dança do CRAS às 19 horas e o desfile para escolha da Rainha da Paz, às 20 horas, seguido do show de Mumunizinho e de Airton Reis como atração regional. No dia 19, sexta-feira, a abertura da tradicional Gincana às 18 horas, seguido da apresentação da Banda de Lídice, Jeferson Torres, Pedro Paulo e Primo e Billa dos Teclados.

No sábado, além dos shows que começam às 22 horas com Chimarruts e depois Rodrigo Gavi, será realizada a segunda etapa da gincana às 13 horas. O encerramento da festa, no domingo, contará com a Corrida da Paz às 8 horas, a etapa final da competição às 13 horas e apresentações musicais de Biquini às 22 horas e depois Dudu Werneck.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Brindisi Biondi, a expectativa é de mais uma grande edição do evento. Preparamos uma programação diversificada, com atrações para todas as idades, valorizando os artistas locais, incentivando o esporte e proporcionando momentos de lazer e confraternização para moradores e visitantes. Temos certeza de que será uma grande festa para toda a região”, destacou o secretário.

O prefeito Babton Biondi lembrou que a Festa da Paz é uma das celebrações mais tradicionais de Rio Claro e representa muito para a história de Lídice.

Além dos shows e atividades culturais, o evento contará com praça de alimentação, parque de diversões e estrutura preparada para receber o público durante os quatro dias de comemoração.

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