Carga superdimensionada retoma deslocamento pela Dutra nesta segunda-feira rumo a Piraí

Motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra devem redobrar a atenção nesta segunda-feira (dia 1º), devido à continuidade do transporte de uma carga superdimensionada pela região Sul Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a previsão é que o comboio retome o deslocamento após as 10h, com destino a Piraí. O horário, no entanto, poderá sofrer alterações conforme as necessidades da operação.

A escolta foi encerrada neste domingo (dia 31) por volta das 17h30, no km 264 da Via Dutra, nas proximidades do bairro Roma, em Volta Redonda. O transporte segue sendo realizado por uma carreta especial que leva um transformador com mais de 300 toneladas.

Devido às dimensões e ao peso da carga, o deslocamento ocorre em baixa velocidade, variando entre 20 e 30 quilômetros por hora, sempre acompanhado por equipes da PRF. Durante o percurso, os agentes controlam o fluxo de veículos e impedem ultrapassagens enquanto a carga está em movimento, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e da operação.

A passagem do comboio pode provocar lentidão e interdições parciais em alguns trechos da rodovia. Por isso, a orientação da PRF é para que os condutores respeitem a sinalização, mantenham distância segura e tenham paciência durante o deslocamento da carga.

A operação segue monitorada pelas equipes de segurança viária até a chegada do equipamento ao destino final.

Foto: Divulgação/PRF