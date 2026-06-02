Acusado de matar travesti a tiros no Centro de Resende é preso na rodoviária após quase quatro anos foragido

Um homem de 42 anos, acusado de matar uma travesti em Resende, foi preso na tarde desta terça-feira (dia 2) na Rodoviária da cidade, durante uma ação conjunta de agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) e da 89ª DP (Resende).

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 16h, após um intenso trabalho de inteligência e monitoramento. As investigações apontaram que o suspeito, que estava foragido da Justiça, havia deixado a região e buscado abrigo no interior de Minas Gerais. Os policiais descobriram que ele retornaria à Rodoviária de Resende para seguir novamente para Minas, onde pretendia permanecer escondido para evitar a responsabilização criminal.

Com base nas informações levantadas, os agentes montaram uma operação de vigilância no terminal rodoviário. Após horas de campana, o acusado foi localizado assim que chegou ao local, sendo imediatamente abordado e preso.

O homem é apontado como autor do homicídio ocorrido em abril de 2022, no Centro de Resende, nas proximidades da antiga rodoviária da cidade. Na ocasião, a vítima, uma travesti, foi baleada na Avenida Gustavo Jardim.

Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. Nas gravações, a vítima aparece inicialmente parada na calçada e, em seguida, agachada no chão, encolhida e com as mãos na cabeça. Logo depois, o autor se aproxima e efetua dois disparos à queima-roupa na cabeça da vítima. Após o crime, ele fugiu correndo e foi acompanhado por uma motocicleta.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a captura nesta terça-feira, o acusado foi levado para a delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

Foto: Reprodução/Redes Sociais