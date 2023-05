A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 16/5, a Operação Lutcha, nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba/SP, com objetivo de combater a massiva concessão fraudulenta de benefícios previdenciários.

O caso tem origem a partir de uma nova modalidade de fraude em benefícios previdenciários, por meio da instalação de dispositivos eletrônicos nas redes do INSS, os quais permitem o acesso remoto aos sistemas da Autarquia, bem como aos dados e às senhas dos servidores.

Análises demonstram que organizações criminosas aliciam funcionários do INSS, os quais instalam os dispositivos eletrônicos, no caso em questão, na Agência da Previdência Social do Tatuapé, permitindo a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários.

Foi constatada que esta inédita modalidade de fraude, iniciada a partir de 2022, foi responsável pelo prejuízo de aproximadamente R$ 1 bilhão aos cofres públicos, afetando ao menos 22 mil segurados em todo o país.

As investigações contaram com a cooperação do Núcleo de Inteligência da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os investigados, inicialmente, responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa e corrupção passiva.

Foto: divulgação