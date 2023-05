O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira (dia 16) uma redução de R$ 0,40 no preço da gasolina vendida às distribuidoras, de R$ 0,44 no preço do diesel e de R$ 8,97 no valor do botijão do gás de cozinha. As mudanças são reflexos da alteração da política de preços da companhia, anunciada também nesta terça-feira (dia 16). Os novos preços já valem a partir desta quarta (dia 17), mas na bomba a redução deve ser menor.

Segundo a Petrobras, o valor da gasolina passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro, ou seja, haverá uma redução de R$ 0,40. O preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,20 por litro.

A maior diminuição se dá no botijão de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, que terá uma redução de 21,3% em seu valor. No caso do botijão de gás, o valor do botijão ao consumidor cairá a menos de R$ 100, ficando em R$ 99,87.

O anúncio dos cortes no preço da gasolina vendida às distribuidoras foi feito em coletiva à frente do Ministério de Minas e Energia, ao lado do ministro Alexandre Silveira, que exaltou a mudança na política de preços da companhia, embora tenha enfatizado que a Petrobras é autônoma.